Red Flame Janice Cayman tekent voor drie seizoenen bij Montpellier

2/01/17 - 19u11

Janice Cayman heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij de Franse eersteklasser Montpellier, zo maakte de club vandaag bekend.

De 28-jarige Belgische international komt over van het Amerikaanse Western New York Flash, waarmee ze in oktober de titel veroverde in de National Womens Soccer League (NWSL). Voordien was ze al vier seizoenen in Frankrijk bij Juvisy (2012-2016) aan de slag.



"Ik ben heel blij met deze transfer", vertelde zestigvoudig international Cayman op de website van Montpellier, momenteel de nummer drie in de Franse competitie. "Montpellier volgde me al sinds begin vorige zomer, maar toen had ik mijn zinnen gezet op een avontuur in de Verenigde Staten."