TT: Musonda keert terug naar Chelsea - Club volgt middenvelder Groningen

2/01/17 - 12u24

Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Buitenlandse interesse voor MVV-Belg Ciranni De Belg Alessandro Ciranni (20) is aan een uitstekend seizoen bezig bij de Nederlandse tweedeklasser MVV en dat is ook de buitenlandse scouts niet ontgaan. De rechtsback geniet belangstelling uit de Eredivisie. Zo informeerden N.E.C., Heracles en Sparta Rotterdam naar de transfervoorwaarden van Ciranni. In Duitsland volgt Fortuna Düsseldorf het jeugdproduct van Racing Genk, in Italië gaat het om Pescara, Avellino, Bari en Perugia. Ciranni zit aan twee goals in negentien duels bij MVV. Een overgang in de winter is niet uitgesloten. Lees ook

Betis Sevilla bevestigt terugkeer Musonda naar Chelsea Betis Sevilla en Chelsea hebben een akkoord bereikt omtrent de beëindiging van de uitleenbeurt van belofteninternational Charly Musonda Junior aan de Spaanse club, zo maakte Betis bekend. De twintigjarige Musonda werd sinds eind januari 2016 door Betis gehuurd van Chelsea. In zijn eerste halve seizoen maakte de aanvallende middenvelder behoorlijk wat indruk in Andalusië, waarna de huurovereenkomst vorige zomer met een jaar werd verlengd. Dit seizoen liep het echter heel wat minder en eind oktober keerde Musonda al een keer terug naar Chelsea om er zijn knieblessure te laten behandelen. Ook de voorbije weken trainde hij al mee bij Chelsea, dat op een nieuwe uitleenbeurt lijkt te willen aansturen.



In 2012 werd Musonda Junior op vijftienjarige leeftijd door Chelsea bij Anderlecht weggeplukt. Ook zijn broers Tika en Lamisha Musonda maakten de overstap van paars-wit naar de Britse hoofdstad, maar het was de Londenaars vooral om Charly Jr. te doen. Vader Charly Musonda, een gewezen speler van Anderlecht, zorgde ervoor dat zijn drie zoons de overstap naar Stamford Bridge konden maken. Chelsea deed uiteindelijk een serieuze financiële inspanning om de broers aan te werven.



In oktober 2013 mocht Charly Junior op zeventienjarige leeftijd zijn eerste profcontract ondertekenen bij Chelsea. De Belg met Zambiaanse roots had in zijn eerste jaar immers heel wat indruk gemaakt bij de U18. In maart 2015 volgde een contractverlenging tot 2019. Charly Jr. won met de Chelsea-beloften onder meer de Youth League en de landstitel in Engeland, maar tot een doorbraak in het eerste elftal van de 'Blues' kwam het nadien niet ¿¿ OFICIAL | El Real Betis y el Chelsea FC acuerdan la finalización de la cesión de Musonda



— Real Betis Balompié (@RealBetis) Sun Jan 01 00:00:00 MET 2017

Olympique Marseille wil Payet terug Olympique Marseille wil Dimitri Payet terughalen. De Franse club bereidt volgens L'Équipe een bod van ruim 30 miljoen op de middenvelder voor.



Marseille verkocht Payet anderhalf jaar geleden nog voor 15 miljoen euro aan West Ham United. Payet was afgelopen zomer één van de smaakmakers van de Franse nationale ploeg op het EK.



Olympique Marseille staat op dit moment zesde in Ligue 1. Frank McCourt, de nieuwe Amerikaanse eigenaar van de club, wil komend jaar maar liefst 200 miljoen euro aan nieuwe spelers uitgeven. Dimitri Payet. © getty.

"Chelsea heeft 70 miljoen over voor Van Dijk" Chelsea heeft heel veel geld over voor Virgil van Dijk. Volgens de Daily Express bereidt de koploper van de Premier League een bod van maar liefst 70 miljoen euro op de 25-jarige verdediger voor. Chelsea zou zo Manchester City willen aftroeven. Het is de vraag of Southampton een dergelijk bod kan weigeren. Trainer Claude Puel sloot afgelopen week nog uit dat Van Dijk snel vertrekt. Southampton nam Van Dijk anderhalf jaar geleden voor 15 miljoen euro over van Celtic. Virgil van Dijk. © photo news.

Babel nieuwste aanwinst voor Besiktas Ryan Babel heeft een contract getekend bij Besiktas. De Nederlander onderging vanochtend de medische keuring bij de Turkse topclub. Volgens Turkse media zet Babel deze middag zijn handtekening onder een contract voor 2,5 jaar.



Babel komt over van Deportivo La Coruña, waar hij na een succesvol half jaar alweer vertrok. Hij liet afgelopen zomer zijn contract bij Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten ontbinden.



Ryan Babel Sa¿l¿k Kontrolünden Geçtihttps://t.co/hzemAMFJ3Z#Be¿ikta¿ pic.twitter.com/g7hI1urpAN — Be¿ikta¿ JK (@Besiktas) Mon Jan 02 00:00:00 MET 2017

Gudelj ook op weg naar China De wegen van Nemanja Gudelj en Ajax lijken deze winter eindelijk te scheiden. De Servische middenvelder, die zich niet meer kon motiveren om op de Amsterdamse bank te zitten, aasde al een tijdje op een transfer en is volgens De Telegraaf nu rond met het Chinese Tianjin Teda.



Het ligt voor de hand dat de 25-jarige middenvelder deze stap voor het geld maakt. Er zou in China namelijk een 3,5-jarig contract voor hem klaarliggen, ter waarde van 5 miljoen euro per jaar. Ook zal de Serviër bij het ondertekenen van dat contract nog wat miljoenen als tekengeld krijgen. Maar niet alleen de speler kan cashen, ook Ajax profiteert. Tianjin Teda is namelijk van plan om 6 miljoen neer te leggen voor Gudelj, precies het bedrag dat de Amsterdammers in 2015 overmaakten aan AZ om de middenvelder los te weken. Nemanja Gudelj. © anp.

Vitesse doet Büttner (ex-Anderlecht) voorstel Vitesse is vol in onderhandeling met Alexander Büttner. De Nederlandse club heeft de ex-linksback van Anderlecht op nieuwjaarsdag een contractvoorstel gedaan.



Büttner, transfervrij nu zijn contract bij Dinamo Moskou is ontbonden, heeft wel oren naar een overgang naar Vitesse. "We hebben over de sportieve en financiële kant gesproken", verklaart Büttners manager Bursac. "Nu ligt er een concreet voorstel. Dit gaat over een meerjarig contract. Boven alles wil Alexander gaan voetballen. Vitesse voelt vertrouwd aan en de eredivisie is een mooie etalage." Alexander Büttner. © ProShots.

Mourinho wil Pepe strikken Pepe is dit seizoen in de pikorde gedaald bij Real Madrid. José Mourinho hoopt door nu al een bod te doen zijn landgenoot komende zomer naar Manchester te kunnen halen. Dat meldt The Sun. Pepe moet bij Manchester United voor meer ervaring zorgen in de defensie. De verdediger kan ook naar China. Hij werkte bij Real Madrid al eerder samen met Mourinho. Pepe. © epa.

Club Brugge volgt Tibbling Club Brugge heeft de 22-jarige Simon Tibbling in het vizier. Blauw-zwart won de voorbije weken informatie in over de middenvelder van FC Groningen, die twee jaar geleden de overstap maakte van Djurgardens IF. Of de Bruggelingen straks daadwerkelijk inspanningen zullen leveren om Tibbling naar Brugge te halen, valt af te wachten. De jongste dagen werd ook de Argentijn Emiliano Amor aan Club gelinkt, maar blauw-zwart ontkent dat de 21-jarige verdediger van Velez Sarsfield op weg is naar het Jan Breydelstadion. Wél is Club nog steeds in volle onderhandeling over de Colombianen Mera en Helibelton, die behoudens ongelukken binnen afzienbare tijd zullen worden vastgelegd.

Witsel bezwijkt voor Chinees monsterbod van 20 miljoen euro per jaar Axel Witsel is de eerste Rode Duivel die in China gaat voetballen. Hij bereikte een akkoord met een Chinese club, maar het is niet duidelijk of het om Shanghai SIPG of om Tianjin Quanjian gaat. Bij beide clubs kan hij per seizoen 20 miljoen euro verdienen. Witsel loopt nu wel het risico zijn plaats bij de Rode Duivels te verliezen.



Hier leest u er alles over! Axel Witsel. © epa.