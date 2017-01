TT: Club volgt middenvelder Groningen - Pepe naar Man United?

Door: redactie

2/01/17 - 06u18

Simon Tibbling. © anp.

Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Vitesse doet Büttner (ex-Anderlecht) voorstel Vitesse is vol in onderhandeling met Alexander Büttner. De Nederlandse club heeft de ex-linksback van Anderlecht op nieuwjaarsdag een contractvoorstel gedaan.



Büttner, transfervrij nu zijn contract bij Dinamo Moskou is ontbonden, heeft wel oren naar een overgang naar Vitesse. "We hebben over de sportieve en financiële kant gesproken", verklaart Büttners manager Bursac. "Nu ligt er een concreet voorstel. Dit gaat over een meerjarig contract. Boven alles wil Alexander gaan voetballen. Vitesse voelt vertrouwd aan en de eredivisie is een mooie etalage." Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! Alexander Büttner. © ProShots.

Mourinho wil Pepe strikken Pepe is dit seizoen in de pikorde gedaald bij Real Madrid. José Mourinho hoopt door nu al een bod te doen zijn landgenoot komende zomer naar Manchester te kunnen halen. Dat meldt The Sun. Pepe moet bij Manchester United voor meer ervaring zorgen in de defensie. De verdediger kan ook naar China. Hij werkte bij Real Madrid al eerder samen met Mourinho. Pepe. © epa.

Club Brugge volgt Tibbling Club Brugge heeft de 22-jarige Simon Tibbling in het vizier. Blauw-zwart won de voorbije weken informatie in over de middenvelder van FC Groningen, die twee jaar geleden de overstap maakte van Djurgardens IF. Of de Bruggelingen straks daadwerkelijk inspanningen zullen leveren om Tibbling naar Brugge te halen, valt af te wachten. De jongste dagen werd ook de Argentijn Emiliano Amor aan Club gelinkt, maar blauw-zwart ontkent dat de 21-jarige verdediger van Velez Sarsfield op weg is naar het Jan Breydelstadion. Wél is Club nog steeds in volle onderhandeling over de Colombianen Mera en Helibelton, die behoudens ongelukken binnen afzienbare tijd zullen worden vastgelegd.

Witsel bezwijkt voor Chinees monsterbod van 20 miljoen euro per jaar Axel Witsel is de eerste Rode Duivel die in China gaat voetballen. Hij bereikte een akkoord met een Chinese club, maar het is niet duidelijk of het om Shanghai SIPG of om Tianjin Quanjian gaat. Bij beide clubs kan hij per seizoen 20 miljoen euro verdienen. Witsel loopt nu wel het risico zijn plaats bij de Rode Duivels te verliezen.



Hier leest u er alles over! Axel Witsel. © epa.