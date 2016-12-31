Hanni in definitieve selectie Algerije van Leekens voor Africa Cup

Anderlecht-aanvoerder Sofiane Hanni zit in de definitieve selectie van Algerije voor de Africa Cup, die van 14 januari tot 5 februari in Gabon plaatsvindt. Bondscoach Georges Leekens maakte op oudjaar zijn 23 namen bekend. Standard-aanvaller Ishak Belfodil en Idriss Saadi, de spits die door Kortrijk van Cardiff City gehuurd wordt, vielen af.
Algerije start op 15 januari met een duel tegen Zimbabwe. Senegal, dat Anderlecht-verdediger Kara Mbodji opriep, en Tunesië zijn de andere tegenstanders in groep B.
Selectie Algerije:
Doelmannen: Raïs Ouhab M'bolhi (Antalyaspor/Tur), Malik Asselah (JS Kabylie), Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa)
Verdedigers: Mokhtar Belkhiter (Club Africain/Tun), Mohamed Rabie Meftah (USM Algiers), Aïssa Mandi (Real Betis/Spa), Hicham Belkaroui (Espérance/Tun), Liassine Cadamuro (Servette Genève/Zwi), Mohamed Benyahia (USM Algiers), Ramy Bensebaïni (Stade Rennes/Fra), Faouzi Ghoulam (Napels/Ita), Djamel Eddine Mesbah (Crotone/Ita)
Middenvelders: Adlène Guedioura (Watford/Eng), Saphir Taïder (Bologna/Ita), Nabil Bentaleb (Schalke 04/Dui), Mehdi Abeid (Dijon/Fra), Yassine Brahimi (Porto/Por), Rachid Ghezzal (Lyon/Fra)
Aanvallers: Islam Slimani (Leicester/Eng), Riyad Mahrez (Leicester/Eng), Hillal El Arabi Soudani (Dinamo Zagreb/Kro), Baghdad Bounedjah (Al Sadd/Qat), Sofiane Hanni (Anderlecht/Bel) .