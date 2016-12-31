Hanni in definitieve selectie Algerije van Leekens voor Africa Cup

Door: redactie

31/12/16 - 20u01 Bron: Belga

© belga.

Anderlecht-aanvoerder Sofiane Hanni zit in de definitieve selectie van Algerije voor de Africa Cup, die van 14 januari tot 5 februari in Gabon plaatsvindt. Bondscoach Georges Leekens maakte op oudjaar zijn 23 namen bekend. Standard-aanvaller Ishak Belfodil en Idriss Saadi, de spits die door Kortrijk van Cardiff City gehuurd wordt, vielen af.