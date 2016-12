Wat kan je doen met 722.000 euro per week?

Door: Mathieu Goedefroy

29/12/16 - 13u30

video

De Argentijnse voetballer Carlos Tevez krijgt een droomtransfer naar Shanghai Shenhua. Hij gaat er 722.000 euro per week verdienen. Daarmee kan je...



• 350.000 pintjes trakteren

• 11 Porsche Caymans kopen

• 3 luxeyachts

• elke week een loft in Knokke kopen

• elke Belgische dakloze wekelijks 15 euro geven

• 288 keer peter worden van een olifant in de Antwerpse Zoo

• 3 keer het weeksalaris van Hazard betalen

• Alle beschikbare tickets voor een thuismatch van Anderlecht opkopen