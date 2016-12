Europese persagentschappen kronen Cristiano Ronaldo tot Sporter van het Jaar

Door: redactie

26/12/16 - 11u47 Bron: Belga

© afp.

Voetbalvedette Cristiano Ronaldo is door journalisten van de Europese persagentschappen verkozen tot Sporter van het Jaar 2016. Dat maakte het Poolse persagentschap PAP, dat de poll organiseert, bekend.

CR7, onlangs nog goed voor zijn vierde Gouden Bal, heeft een uitstekend jaar achter de rug. Zo pakte de Portugees met Real Madrid onder meer de eindzege in de Champions League, de Europese Supercup en de winst op het WK voor clubs en met Portugal veroverde hij de Europese titel op EURO2016.



Ronaldo kreeg van de 27 deelnemende Europese agentschappen in totaal 204 punten. Op nummer twee staat de Schotse tennisser Andy Murray (180 ptn), de Hongaarse zwemster Katinka Hosszu (136) mag als derde mee op het podium. De Duitse wereldkampioen Formule 1 Nico Rosberg (115) en de Britse atleet Mo Farah (93) vervolledigen de top vijf, er staan geen Belgen in de top twintig.



Op de erelijst volgt Ronaldo de Servische tennisser Novak Djokovic op.