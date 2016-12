Voor het eerst in 33 jaar halen alle Eredivisie-coaches Kerstmis, kerkhof in Duitsland en België

Door: redactie

25/12/16 - 09u00 Bron: Voetbalinside, Opta

© PN.

In België werden dit seizoen al zes coaches ontslagen, in Nederland werd nog geen enkele trainer de laan uitgestuurd. Hoogst uitzonderlijk, want het is al 33 jaar geleden (1983-1984) dat alle trainers die aan het seizoen begonnen met Kerstmis nog in dienst waren. Duitsland spant dan weer de kroon met reeds zeven wissels.

Het lijkt bijna een gewoonte: ploegen die ettele weken niet goed presteren waarbij de trainer vervolgens moet opstappen. Dat is ook in de Nederlandse Eredivisie niet anders. De laatste keer dat alle trainers nog met Kerstmis in de dug-out zaten was in de jaargang 1983-1984. Ene Cor van der Hart was uiteindelijk de eerste coach die bij FC Volendam op 6 januari moest inpakken. Kleine opmerking: het gebeurde herhaarlijk dat in de eerste seizoenshelft geen enkele coach door het bestuur werd ontslagen, maar altijd wel stapte een trainer dan zelf op. Bekendste voorbeeld is misschien wel Glenn De Boeck (VVV Venlo) die het voor bekeken hield in het seizoen 2011/2012 (net als Erwin Koeman van Utrecht)



In andere landen gaat het er veel minder prettig aan toe. In België werden dit seizoen al zes coaches op de keien gezet (Standard, KV Mechelen, Westerlo, Lokeren, Waasland-Beveren en Moeskroen). Spanje (5), Italië (4) en Frankrijk (3) doen het een tikkeltje beter. In Engeland wisselden enkel Swansea en Crystal Palace van trainer, terwijl Duitsland dit seizoen bekend staat als een waar trainerskerkhofd. Liefst zeven (!) T1's moesten reeds hun koffers pakken: Werder Bremen, Hamburg, Wolfsburg, Ingolstadt, Darmstadt, Augsburg en Mönchengladbach.