Hanni wél naar Africa Cup met Algerije

Door: Rudy Nuyens

23/12/16 - 11u02

Sofiane Hanni is wel degelijk geselecteerd voor de Africa Cup. Door een administratieve fout bij de Algerijnse voetbalbond ontbrak zijn naam aanvankelijk op de lijst van meer dan 30 geselecteerde spelers, maar vanochtend werd die lijst op vraag van bondscoach Georges Leekens aangepast. Net als Standardspeler Ishak Belfodil is Hanni straks ook een certitude in de definitieve selectie van 23 spelers waarmee Leekens naar de Africa Cup trekt. Het toernooi wordt van 14 januari tot 5 februari in Gabon gespeeld. Anderlecht zal naas Kara en Acheampong dus ook Hanni een tijdje moeten missen.