Hanni niet naar Afrika Cup op vraag van Anderlecht

Georges Leekens heeft Sofiane Hanni niet opgenomen in zijn uitgebreide voorselectie voor de Afrika Cup. Bij de bondscoach van Algerije kon de spelmaker van Anderlecht sowieso niet rekenen op een basisplaats, maar dat hij überhaupt de selectie niet haalt, is opvallend.



Vermoedelijk heeft Anderlecht daar wel wat mee te maken. Paars-wit moet ook Kara (Senegal) en Acheampong (Ghana) missen in januari, en het zit al niet dik in de spelers. Vandaar dat Anderlecht de Algerijnse bond gevraagd heeft om Hanni niet te selecteren, als het toch niet de bedoeling zou zijn om hem veel te laten spelen. Een wens waarmee het Afrikaanse land rekening heeft gehouden. Hamdi Harbaoui, spits op overschot bij Anderlecht, wordt wellicht wel opgeroepen door Tunesië. De Afrika Cup vindt plaats van 14 januari tot 5 februari.