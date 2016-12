Zuid-Afrika ontslaat bondscoach Mashaba

Door: redactie

22/12/16 - 11u20 Bron: Belga

Ephraim Mashaba. © getty.

Ephraim Mashaba is ontslagen als bondscoach van de nationale voetbalteam van Zuid-Afrika. Hij zou vorige maand bondsvoorzitter Danny Jordaan beledigd hebben. Mashaba werd aanvankelijk voor één duel geschorst, maar de Zuid-Afrikaanse voetbalbond (SAFA) maakte vandaag bekend dat het toch op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach.

Mashaba was sinds 2014 aan zijn tweede periode als bondscoach van Zuid-Afrika bezig. Eerder leidde hij het team al van 2002 tot 2004. Tussen 2008 en 2010 was Mashaba bondscoach van Swaziland.



De 66-jarige Mashaba kreeg veel kritiek nadat 'Bafana Bafana' zich niet wist te kwalificeren voor de Afrika Cup, die volgende maand in Gabon van start gaat.



In de kern van Zuid-Afrika zitten met Andile Jali (Oostende), Ayanda Patosi (Lokeren), Lars Veldwijk (Kortrijk), Darren Keet (ex-Kortrijk), Anele Ngongca (ex-Genk) en May Mahlangu (ex-STVV) verschillende spelers met een band met de Jupiler Pro League.