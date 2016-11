Sterke Flames pakken historische zege

Pieter-Jan Calcoen

De Belgische vrouwenploeg heeft vanavond vertrouwen opgedaan. Tegen EK-opponent Nederland won het team van Ives Serneels voor het eerst in de geschiedenis: 3-2. Pas in de laatste minuut viel de beslissende goal.

't Is toch opvallend: vanavond nam de Belgische vrouwenploeg het in Leuven op tegen een opponent op het EK in de zomer van 2017. Reden daarvoor was dat de oefenpot tegen Nederland al voor de loting was vastgelegd én dat het in het vrouwenvoetbal niet altijd makkelijk is om geschikte sparringpartners te vinden. Voor de Red Flames kondigde de match zich in elk geval aan als een echte test: Nederland is één van de sterkste landen op het Europese toneel. Het hoefde dan ook niet te verbazen dat aanvankelijk Oranje de dominante ploeg was aan Den Dreef. Zo kopte Ellen Janssen naast en moest doelvrouw Justien Odeurs redding brengen op een inzet van Merel van Dongen. Het was slechts uitstel: in minuut 23 duwde Janice Cayman, kampioen in de VS met New York Flash, een hoekschop ongelukkig in eigen doel: 0-1 voor de bezoeksters.



Een reactie bleef niet uit. Jana Coryn, die haar kans kreeg diep in de spits, toonde zich bedrijvig. Ze werkte een hoekschop net over. Net voor de rust werd Coryn evenwel alsnog beloond voor haar inzet. Ze zette zich goed door, bediende Tessa Wullaert op rechts en zag hoe Davina Philtjens de gelijkmaker aan de tweede paal kon binnenkoppen: 1-1.