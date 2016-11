Nederlandse bondscoach Van der Laan: "Geen toeval dat Red Flames op het EK staan"

Door: redactie

23/11/16 - 13u15 Bron: Belga

Arjan van der Laan (uiterst rechts), helemaal links herkent u Red Flames-coach Ives Serneels. © anp.

De Red Flames nemen het donderdagavond (19u45) in Leuven vrienschappelijk op tegen Nederland. De Nederlandse bondscoach Arjan van der Laan is alvast op zijn hoede voor de Belgische vrouwen. "Het is geen toeval dat België op het EK staat, dit team heeft veel vooruitgang geboekt", laat Van der Laan optekenen op de website van de KNVB. België en Nederland komen elkaar komende zomer ook tegen in de groepsfase van het EK in Nederland (16 juli-6 augustus 2017).