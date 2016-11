Bruce Arena volgt Jürgen Klinsmann op bij de VS

Door: redactie

Bruce Arena is de nieuwe bondscoach van de Verenigde Staten. De Amerikaan volgt de Duitser Jürgen Klinsmann op die gisteren werd ontslagen. De 65-jarige Arena coachte de ploeg al van 1998 tot 2006. Op het WK van 2002 werd onder zijn leiding de kwartfinales bereikt. Hij krijgt de taak om de formatie naar het WK van 2018 in Rusland te leiden.

Als clubcoach stond Arena al aan het hoofd van MLS-teams DC United (1996-1998), New York Red Bulls (2006-2007) en LA Galaxy (2008-2016). Met zowel DC United (1996 en 1997) als LA Galaxy (2011, 2012 en 2014) veroverde hij verschillende titels in de MLS.



In de kwalificaties voor het WK 2018 namen de Verenigde Staten een rampzalige start. Nederlagen tegen aartsrivaal Mexico (1-2) en Costa Rica (4-0) kostten Klinsmann de kop. Onder Klinsmann boekten de Amerikanen 55 zeges en 27 nederlagen, 16 keer speelden ze gelijk. In 2013 leidde hij het team naar de eindzege in de Gold Cup. .