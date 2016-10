'Dronken' Teodorczyk veroorzaakt rel in Polen, entourage vindt het "bullshit"

Door: Niels Vleminckx

15/10/16 - 09u25

Lukasz Teodorczyk maakt dit seizoen indruk bij Anderlecht, maar is in opspraak gekomen in zijn thuisland. Afgelopen week zou hij dronken geweest zijn bij de nationale ploeg, vlak voor een wedstrijd.

"Bullshit"

Intussen hebben bondsvoorzitter Boniek en bondscoach Nawalka al een onderhoud gehad om te uitwassen bij de nationale ploeg te bespreken. Vermoedelijk krijgt Teodorczyk volgende maand geen oproepingsbrief voor de nationale elf in de bus. In de omgeving van de Pool valt te horen dat het verhaal "bullshit" is en dat de pers meegaat in een politiek spelletje - de voorzittersverkiezingen voor de Poolse bond komen eraan, waardoor bepaalde zaken uitvergroot worden. Maar waar rook is, is vuur.



Voorbeeldig gedrag

Bij Anderlecht klinkt het dan weer dat ze nog niets gehoord hebben over 'wangedrag' van de spits. "Het enige dat we kunnen zeggen is dat Lukasz zich bij de club voorbeeldig gedraagt", zegt woordvoerder David Steegen. Paars-wit is niet van plan mee te gaan in de hectiek. Zondag wordt Teodorczyk gewoon in de basis verwacht tegen Lokeren.