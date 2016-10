Wullaert en Onzia stoten door naar achtste finales Champions League bij vrouwen

Door: redactie

12/10/16

Lenie Onzia op training bij de Red Flames. © photo news.

Red Flames Tessa Wullaert (VfL Wolfsburg) en Lenie Onzia (FC Twente) hebben zich woensdag geplaatst voor de achtste finales van de Champions League voetbal voor vrouwenteams.

Wolfsburg had vorige week in de heenwedstrijd van de 16e finales Chelsea in eigen huis een zware 0-3 nederlaag toegediend. Woensdag volstond dan ook een 1-1 gelijkspel om door te stoten. Bij de thuisploeg viel Wullaert bij de rust in.



Onzia, die bij Twente in de 90e minuut naar de kant werd gehaald, won met haar Nederlandse club met 1-3 bij Sparta Praag. Twente had in de heenmatch al met 2-0 aan het langste eind getrokken.