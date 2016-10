Michael Verschueren verkozen tot bestuurslid van nieuwe UEFA Club Competitions SA

Door: redactie

12/10/16 - 18u51 Bron: Belga

© photo news.

Michael Verschueren, lid van de raad van bestuur van RSC Anderlecht, is gisteren verkozen tot strategisch bestuurslid van de nieuw op te richten UEFA Club Competitions SA. Dat meldt Anderlecht vandaag op de clubwebsite. In de nieuwe organisatie, die de commercialisering van de Champions League en Europa League verder moet uitbouwen, zullen de clubs evenveel beslissingsrecht krijgen als de UEFA zelf.

Michael Verschueren, zoon van voormalig Anderlecht-manager Michel Verschueren, zetelt ook in de European Club Association (ECA), de organisatie die de belangen van clubs uit Europese competities vertegenwoordigt. Door de ECA werd Verschueren naar voren geschoven als één van de vier leden die zullen zetelen in het nieuwe bestuur van de UEFA Club Competitions SA.



"Ik ben verheugd de steun van de voltallige raad van bestuur van ECA te kunnen genieten om als strateeg mee invulling te geven aan de toekomst van het voetbal in Europa", vertelt Verschueren op de clubwebsite. "Het wordt tijd dat men de clubs betrekt bij het uitstippelen van de juiste commerciële strategieën van beide competities, zeker in het kader van de toenemende mondialisering van het voetbal."



Naast Verschueren krijgen ook Ed Woodward van Manchester United, Pedro Lopez Jimenez van Real Madrid en Michele Centenaro, de secretaris-generaal bij de ECA, een plaats in het nieuwe bestuur. Dat bestuur bestaat naast de vier leden van de ECA ook nog uit vier leden van de UEFA.