Minister Muyters over tekort aan scheidsrechters: "Ze verdienen ons respect"

Door: redactie

12/10/16 - 17u34 Bron: Belga

© photo news.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) vraagt respect voor scheidsrechters en juryleden bij sportwedstrijden. "Als we tijdens de Olympische Spelen konden genieten van prachtige sportmomenten, dan was dat ook dankzij hen", benadrukt Muyters. Vanaf volgend jaar worden federaties ook financieel beloond indien ze werk maken van een kwaliteitsvolle omkadering van hun officials.

De minister reageert daarmee op het bericht dat het tekort aan voetbalscheidsrechters in Vlaanderen nog nooit zo groot is geweest. Volgens onderzoek van Het Nieuwsblad loopt het aantal scheidsrechterlijke aanduidingen weekend na weekend drastisch terug. Een van de oorzaken zou de sfeer langs de zijlijn zijn.



"Zonder scheidsrechters en juryleden geen sportwedstrijden", reageert minister Muyters. "We mogen onze officials en het werk dat ze doen, niet als vanzelfsprekend beschouwen. Ze verdienen ons respect."



Dat respect begint bij ieder van ons, gaat Muyters voort. "Spelers, trainers, clubs en supporters zijn samen verantwoordelijk om sport te beleven met emotie en met gezond verstand. Officials af en toe positief in de spotlight zetten, kan wezenlijk bijdragen aan een gezonde en sportieve mentaliteit ten aanzien van hen." Daarom organiseert de Vlaamse Sportfederatie begin oktober de "week van de official" om de duizenden scheidsrechters te bedanken. Bovendien was het voor Muyters "vanzelfsprekend" de officials mee in de bloemetjes te zetten bij de officiële huldiging van de Olympische atleten.



De minister wijst er ook op dat volgens het nieuwe federatiedecreet, de kwalitatieve omkadering van officials vanuit hun sport een rol zal spelen bij de financiering van de federaties. De redenering is dat sportfederaties die inzetten op kwaliteitsvolle omkadering van hun officals, een verschil moeten kunnen maken. Dat kan bijvoorbeeld met een duidelijk beleid voor officials, kwalitatieve opleidingen en bijscholingen.