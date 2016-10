Frankrijk wil niet spelen op eerste verjaardag van terreuraanslagen in Parijs

Door: redactie

12/10/16

Op vraag van de Franse voetbalbond is de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Zweden van 13 november met twee dagen vervroegd. Op 13 november 2015 vonden in Parijs de terreuraanslagen plaats en de Fransen wilden niet voetballen op de eerste verjaardag van die trieste feiten.

Na overleg tussen de Franse en de Zweedse bond en UEFA en FIFA is de match in het Stade de France verzet naar vrijdag 11 november, zo laat de UEFA weten. Schuiven met data is toegelaten mits "uitzonderlijke omstandigheden".



Op 13 november 2015 kostten zes terreuraanslagen in en rond Parijs het leven aan 130 mensen, ruim 350 anderen raakten gewond. Aan het Stade de France in de Parijse voorstad Saint-Denis, waar Frankrijk een oefenmatch tegen Duitsland speelde, bliezen drie terroristen zichzelf op.



De andere wedstrijden in groep A, Bulgarije/Wit-Rusland en Luxemburg/Nederland, worden wel op zondag 13 november gespeeld.