Schitterende parade van Joe Hart behoedt Engeland van smadelijke nederlaag

Door: redactie

12/10/16 - 12u04

video Joe Hart voelt zich stilaan weer kiplekker onder de dwarsligger. De Engelse doelman werd door Pep Guardiola bij het grof huisvuil gezet, maar bij zijn nieuwe club Torino toont het Engelse sluitstuk weer zijn kunstjes. Ook gisteren was dat het geval, wanneer Hart met een schitterende reflex de nul op het scorebord hield tegen Slovenië.

De 'Three Lions' hebben er een lastige avond in Ljubljana opzitten. De troepen van Gareth Southgate ontsnapten zelfs aan de nederlaag in Slovenië, ware het niet dat Joe Hart nog met enkele schitterende reflexen zijn netten alsnog schoon hield. Iets na de rust pakte de Engelse goalie met een schitterende reflex uit om het leer uit zijn doelvlak te ranselen.



"Het was mijn beste wedstrijd in lange tijdvoor Engeland", vertelde de Engelse nummer een waarop hij terugkwam op zijn prachtige parade. "Mijn lichaam is helemaal in stukken. Ik denk dat ik het morgen wel zal voelen. Ik deed er gewoon alles aan om de bal uit mijn doel te houden."



"Eerlijk gezegd, weet ik niet echt wat er gebeurd is. Ik heb de beelden nu net gezien, maar het deed wel pijn. Ik denk dat ik tegen het kader van het doel aan ben beland. Gelukkig waren de jongens daar om de bal weg te werken, want anders had ik die bal ook niet kunnen stoppen."