Buffon krijgt Golden Foot Award uit handen van prins Albert

Door: redactie

11/10/16 - 21u37

Gianluigi Buffon (rechts) naast prins Albert II. © getty.

Gianluigi Buffon, doelman van Juventus en het Italiaanse voetbalelftal, heeft vandaag in Monaco uit handen van prins Albert II de Golden Foot Award overhandigd gekregen. De 38-jarige Italiaan kreeg ondere andere de voorkeur op Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Edison Cavani, Frank Lampard, Iker Casillas, Kaka, Thiago Silva, Wayne Rooney en Andrea Pirlo waren de andere genomineerden.

De Gouden Voet is een prijs voor voetballers die niet alleen opvallen door hun prestaties, maar ook een voorbeeld voor andere spelers en de jeugd zijn. Hij kan maar één keer in een carrière gewonnen worden en de genomineerden moeten minstens 28 jaar oud zijn. Een internationale jury van journalisten kiest de genomineerden, waaruit de bezoekers van de website vervolgens een winnaar pikken.



Op de erelijst volgt Buffon de Kameroener Samuel Eto'o op. Hij is de eerste doelman die de prijs krijgt en de vierde Italiaan, na Roberto Baggio (2003), Alessandro Del Piero (2007) en Francesco Totti (2010). Andere laureaten zijn Pavel Nedved, Andrei Shevchenko, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ryan Giggs, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba en Andrés Iniesta. Net als zijn voorgangers mocht Buffon zijn voetafdruk plaatsen op Monte Carlo's Champions Promenade, de Walk of Fame van het voetbal.