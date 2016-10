Pech voor Anderlecht: Chipciu zeker maand out

Niels Vleminckx

12/10/16 - 08u40

Alexandru Chipciu (links) speelde zaterdag ook mee in de interland tegen Armenië. © afp.

Anderlecht houdt zijn adem in voor de blessure van Alexandru Chipciu. De Roemeense flankaanvaller moest gisteren in de interland tegen Kazachstan (0-0) van het veld gedragen worden met een dijblessure. Bij de rust werd hij gewisseld.

Een officiële diagnose was er gisteravond nog niet, maar de eerste vooruitzichten lijken niet al te best. Verwacht wordt dat hij minstens een maand buiten strijd zal zijn. In zijn entourage viel zelfs te horen dat hij zich heel slecht voelde. Met Dendoncker, Hanni en nu ook Chipciu zag Anderlecht deze week de drie veldspelers die dit seizoen al het meest speelden uitvallen met blessures. Nicolae Stanciu speelde wel de hele wedstrijd blessurevrij voor Roemenië, maar bakte er niets van.