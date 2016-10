Problemen voor Chipciu en Anderlecht? Roemeen blijft na de rust in de kleedkamer

Door: redactie

11/10/16 - 21u32

Alexandru Chipciu (links) speelde zaterdag ook mee in de interland tegen Armenië. © afp.

Is Alexandru Chipciu de nieuwe naam in de lappenmand van Anderlecht? De flankaanvaller greep tijdens de interland met Roemenië in Kazachstan (0-0) in de eerste helft al naar het bovenbeen. Chipciu had verzorging nodig en verscheen na de rust niet meer op het veld. Hoe ernstig de blessure is, moet nog blijken. Ploegmakker Nicolae Stanciu speelde de volledige wedstrijd zonder problemen uit.