Algerije ontslaat Rajevac al na drie maanden

11/10/16 - 19u56 Bron: Belga

Milovan Rajevac. © afp.

Milovan Rajevac is niet langer de bondscoach van Algerije, dat maakte de Algerijnse publieke omroep deze namiddag bekend. De Serviër nam eind juni het roer over van de Fransman Christian Gourcuff en mag dus na iets meer dan drie maanden al opnieuw zijn koffers pakken.

Aan de basis van zijn vertrek ligt het 1-1 gelijkspel van zondag tegen Kameroen op de eerste speeldag van het Afrikaanse kwalificatietoernooi voor het WK 2018. Volgens het Algerijnse persagentschap APS pleitten verschillende spelers bij de bond voor het vertrek van Rajevac, die eerder de nationale ploegen van Ghana en Qatar trainde. In afwachting van een nieuwe selectieheer nemen hulptrainers Nabil Neghiz en Yazid Mansouri de leiding over.



Algerije maakt met Nigeria, Kameroen en Zambia deel uit van de zogenaamde "groep des doods". Op de volgende speeldag begin november nemen de Algerijnen het op tegen Nigeria, de leider in groep B.