Spaanse bond wil afscheid Piqué tegenhouden

11/10/16 - 13u00 Bron: ANP

De Spaanse voetbalbond wil Gerard Piqué overhalen om international te blijven, meldt de Spaanse sportkrant AS. De verdediger liet gisteren in een boze bui weten dat hij na het WK van 2018 stopt bij de nationale ploeg. Reden was de kritiek op het 'afknippen van de Spaanse vlag' op zijn shirt van Spanje.

De 29-jarige Piqué droeg zondag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië (0-2) in tegenstelling tot bijna al zijn ploeggenoten een shirt zonder de Spaanse vlag aan de onderkant van zijn korte mouwen. De geboren Catalaan is een uitgesproken voorstander van de Catalaanse onafhankelijkheid, maar volgens de Spaanse bond had dat niets met zijn shirt van doen.



"De (lange, red.) mouwen zaten niet lekker en daarom heb ik er een stukje van af gehaald", verklaarde Piqué zelf. Volgens de Spanjaard was het gedoe met zijn shirt de druppel. "Na het WK stop ik en hopelijk kan ik daarna met rust gelaten worden."



Waardevol

De voetbalbond wil hem echter niet zomaar als international laten gaan. Daarom gaat de bond proberen om Piqué van gedachten te laten veranderen. "Hij is ontzettend waardevol voor het Spaanse team", liet de bond in een korte reactie weten.



Piqué is ten tijde van het WK van 2018 in Rusland slechts 31 jaar. De Catalaanse verdediger is met zijn 86 interlands na Sergio Ramos, Andrés Iniesta, David Silva en Sergio Busquets de meest ervaren Spaanse international.