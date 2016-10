Benteke een wereldrecord, dan kan Ronaldo niet achterblijven

Negen seconden zijn we ver, Ronaldo wordt onderuit gehaald door Benjaminsen. © afp.

Christian Benteke pronkt sinds gisteravond met het snelste doelpunt ooit in een WK-kwalificatiewedstrijd. Amper zeven seconden duurde het voor de spits van Crystal Palace met de Rode Duivels een eerste keer de weg naar de netten vond tegen Gibraltar.



Ook Cristiano Ronaldo speelde gisteren een hoofdrol in een 'recordrijpe' fase in het WK-voorrondeduel van Portugal op de Faeröer. Nauwelijks negen seconden waren gespeeld, of Ronaldo werd al een eerste keer onder de graszoden gestopt door een tegenstander. Frodi Benjaminsen, 38 jaar en recordinternational bij de Faeröer, haalde 'CR7' langs achteren onderuit. De robuuste ingreep van Benjaminsen zou voor de Faeröer één van de enige wapenfeiten in de partij worden. Portugal won makkelijk met 0-6, Ronaldo scoorde één keer.