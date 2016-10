Dzeko sloopt Cypriotische muur, Griekenland volgt spoor Rode Duivels

Door: Maarten Vanbergen

10/10/16

© ap.

In de groep van de Rode Duivels wist ook Griekenland het maximum van de score te behouden. Het won met 0-2 van Estland. Bosnië had alle moeite om Cyprus over de knie te leggen, maar Dzeko wist uiteindelijk de beslissende treffer tegen de netten te rammen, 1-0.

De Grieken doen het in de groep van de Rode Duivels nog steeds goed. In Estland gingen ze makkelijk winnen met 0-2 dankzij doelpunten van Torosidis (2') en Stafylidis (61'). Griekenland was zeer efficiënt en gaf amper kansen weg.



De Bosniërs kregen geen voet aan de grond tegen Cyprus. De Cyprioten stelden een muur op, maar de thuisploeg sprong vooral kwistig om met de kansen en het balbezit. Dzeko mistte meermaals en probeerde het te vaak zelf open te breken. Met 7 schoten tegen 1 op doel en 65% balbezit lukte het niet om te scoren. Maar in minuut 70 deed kapitein Dzeko het dan toch. Na heel slecht uitverdedigen van de Cyprioten op de achterlijn krijgt Pjanic het leer in de 16 aangespeeld en hij vond Dzeko ter hoogte van de penaltystip.



Een minuut later mocht Dzeko alleen op de doelman aflopen. Hij besloot niet te trappen, maar wilde de doelman omspelen. Constantinos Panayi bleef goed naar het leer kijken en wist tijdig in de voeten te glijden. Vijf minuten voor tijd scoorde de spits van AS Roma toch nog een tweede goal. De bal leek nog van de lijn te worden gered, maar rolde samen met de doelman over de lijn.



Na de 0-2 bleef Bosnië doorduwen, maar een derde keer de touwen vinden lukte niet.