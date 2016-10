Ives Serneels selecteert 25 Red Flames voor dubbel oefenduel met Rusland

Door: redactie

Ives Serneels, coach van de Red Flames, roept 25 speelsters op voor de dubbele vriendschappelijke wedstrijd tegen Rusland, op 20 en 23 oktober in Tubeke.

De duels kaderen in de voorbereiding op het EK voor vrouwenteams van volgend jaar in Nederland (16 juli - 6 augustus). België kon zich voor het eerst plaatsen voor het EK. Op 8 november wordt in Rotterdam geloot.



Selectie



Keepers: Sofie Van Houtven (Genk), Justien Odeurs (USV Jena/Dui), Nicky Evrard (KAA Gent), Diede Lemey (Anderlecht)



Verdedigers: Imke Courtois (Standard), Maud Coutereels (Standard), Laura Deloose (Anderlecht), Laura De Neve (Anderlecht), Heleen Jaques (Anderlecht), Davina Philtjens (Ajax/Ned), Elien Van Wynendaele (KAA Gent), Nicky Van Den Abbele (Anderlecht), Lorca Vandeputte (Kristianstads/Zwe), Aline Zeler (Standard)



Middenvelders: Julie Biesmans (Standard), Lien Mermans (Genk), Lenie Onzia (Twente/Ned), Chloé Vande Velde (KAA Gent)



Aanvallers: Jassina Blom (Club Brugge), Janice Cayman (Western New York Flash/VSt), Jana Coryn (Rijsel/Fra), Tine De Caigny (Valerenga/Noo), Tine Schryvers (Valerenga/Noo), Tessa Wullaert (Wolfsburg/Dui), Sara Yuceil (Marseille/Fra)