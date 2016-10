Ex-Buffalo's Azofeifa en Ruiz pakken uit met deze pareltjes in oefenpot tegen Rusland

Door: Mike De Beck

10/10/16 - 12u43

video

Veel stond er niet op het spel in de oefenpot tussen Rusland en Costa Rica, maar beide landen maakten er wel een attractieve pot voetbal van. Vooral de ex-spelers van AA Gent Randall Azofeifa en Bryan Ruiz eisten met twee prachtige treffers mee de hoofdrol op in de 3-4 zege op het veld van de Russen.



Randall Azofeifa, die ondertussen zijn brood verdient bij het Costa Ricaanse Herediano, pakte uit met een stevige schicht op de rand van de zestien. Zijn maatje Bryan Ruiz zette zijn prachtige treffer dan weer zelf op om uiteindelijk met een puntertje vanaf zijn linkervoet het leer bijzonder fraai in de verste hoek te poeieren. Beide heren kennen elkaar maar al te goed van hun tijd bij AA Gent waar ze tussen 2009 en 2011 ook al de kleedkamer deelden.