10/10/16 - 11u58 Bron: Belga

Belgisch voetbalinternational Janice Cayman heeft zich met haar Amerikaanse ploeg Western New York Flash tot landskampioen in de Verenigde Staten gekroond.

In de finale van de play-offs toonde de Red Flame zich met haar ploegmaats na strafschoppen de betere van Washington Spirit. Cayman bleef in het beslissende duel in Houston (Texas) op de bank.



De 27-jarige aanvallende middenvelder maakte deze zomer de overstap van het Franse Juvisy naar de Amerikaanse National Womens Soccer League (NWSL).