Familie van James Rodriguez met dood bedreigd

Door: redactie

10/10/16 - 06u09

© photonews.

James Rodriguez was bij het WK van 2014 een van de beste spelers van het WK, en - bij afwezigheid ook van Radamel Falcao - dé ster van Colombia. Nog geen twee jaar later wordt de (familie van de) speler van Real Madrid via een tweet met de dood bedreigd door landgenoten.