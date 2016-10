Buffalo Rami Gershon pakt de drie punten bij voetbaldwerg Liechtenstein

Door: redactie

9/10/16 - 21u06 Bron: Belga

Omri Ben Harush kijkt toe hoe Andreas Christen zich over de bal ontfermt. © ap.

Israël heeft vandaag in de vooravond een thuisoverwinning geboekt in de Europese kwalificaties voor het WK 2018 in Rusland. De Israëliërs versloegen op de derde speeldag in groep G voetbaldwerg Liechtenstein niet zonder moeite met 2-1.