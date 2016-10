Tsjechië paar maatjes te klein voor sterk Duitsland

Door: redactie

8/10/16 - 22u35

Duitsland heeft niet al te veel energie verspeeld aan een bijzonder zwak Tsjechië. De Mannschaft was negentig minuten lang de betere en won eenvoudig, 3-0. Müller (2x) en Kroos tekenden voor de doelpunten in wat bijwijlen meer op een demonstratiematch leek.

© getty. © afp.

Tsjechië maakte op het voorbije EK al geen al te beste beurt en ook in de opener wist het niet te winnen van Noord-Ierland (0-0). Duitsland daarentegen had weinig moeite met Noorwegen (0-3). Al vanaf het eerste fluitsignaal waren de machtsverhoudingen duidelijk. De toepen van bondscoach Joachim Löw waren in alle opzichten beter dan hun tegenstander. Met een balbezitpercentage van 71% liepen de Tsjechen achter een ongrijpbare bal aan. Één keer kon het doelman Neuer bedreigen, in minuut 64 met een knal van Dockal.



Tsjechië helemaal weggespeeld

Langer dan 13 minuten konden de bezoekers uiteindelijk niet standhouden. Een voorzet van Götze viel voor de voet van Müller die makkelijk overhoeks binnentrapte. Hoewel Duitsland heer en meester was, duurde het tot na de rust vooraleer de score hoger opliep. Kroos - met een lage schuiver - en Müller - die een voorzet van Hector simpel in doel devieerde - zorgden voor de 3-0 eindstand.



Azerbeidzjan mee op kop

In de andere wedstrijden in groep C wist Azerbeidzjan eerder op de avond al te winnen van Noorwegen met het kleinste verschil. Noord-Ierland had dan weer niet al te veel problemen met San Marino (4-0). In de stand hebben Duitsland en Azerbeidzjan zes punten, Noord-Ierland vier en Tsjechië één. Noorwegen en San Marino zijn puntenloos.