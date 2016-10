Roemenen van Anderlecht goed bij schot in Armenië (bekijk hier hun goals)

video

In groep E van de WK-kwalificatiecampagne heeft Roemenië een makkelijke zege geboekt bij Armenië. Anderlechtspelers Nicolae Stanciu en Alexandru Chipciu speelden een hoofdrol in de duidelijke 0-5 zege. Spelverdeler Stanciu, de laatste weken niet in beste doen, gaf twee assists en scoorde op aangeven van Bogdan Stancu de 0-4 (zie video hierboven). Voor paars-wit scoren was de recordtransfer van Anderlecht nog niet gelukt. Zijn glansprestatie leverde Stanciu een applausvervanging op. Op het uur liet ook die andere Roemeen van Anderlecht, Alexandre Chipciu, zich in positieve zin opmerken. De winger zorgde voor de 0-5 eindstand (zie hieronder). In het klassement verzamelden Montenegro en Roemenië vier punten uit twee wedstrijden, maar eerste achtervolger Denemarken heeft nog een match voor de boeg.