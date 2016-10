Engeland overtuigt allerminst tegen dwergstaat Malta, ook publiek mort

Door: redactie

Engeland behoudt ook na twee speeldagen zijn perfect rapport in groep F. Goed was het echter niet, want dwergstaat Malta incasseerden 'maar' twee doelpunten (2-0). Daniel Sturridge en Dele Alli zorgden voor de zuinige zege. Het publiek in het Wembley Stadium liet zijn ongenoegen meermaals blijken, vooral na de pauze bakten de 'Three Lions' er weinig van.