Alsof het niets is: Cristiano lapt er vier in tegen Andorra en zit intussen aan 42 (!) hattricks

Yari Pinnewaert

8/10/16 - 15u56

Gisteravond was het in het Portugese Estádio Municipal de Aveiro eens te meer de grote Cristiano Ronaldo show. 'CR7' stuwde de Europese kampioen er naar een eclatante 6-0 zege tegen (maar) Andorra en voor het eerst bij de nationale ploeg pakte de doelpuntenmachine uit met een zogenaamde 'Poker' - vier goals in één wedstrijd. Een zuivere hattrick zat er niet bij (zo maakte Cancelo tussendoor de 3-0), maar feit is wel dat het al de 42ste wedstrijd is waarin Ronaldo drie (of meer) keren de netten deed trillen. Op Twitter wordt -vooral door fans van Real Madrid dan- de parallel al getrokken met Iniesta, die bij Barcelona 'maar' aan 55 goals zit. Na die vierklapper zit de Portugese superster nu aan 65 doelpunten voor zijn land, in 134 optredens. Cijfers die gezien mogen worden, nietwaar?