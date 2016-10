Frankrijk moet Bacary Sagna missen tegen Nederland

Door: redactie

Frankrijk kan maandag geen beroep doen op Bacary Sagna in de WK-kwalificatiewedstrijd in Amsterdam tegen Nederland. De rechtsback van Manchester City heeft gisterenavond een hamstringblessure opgelopen in het voorrondeduel in het Stade de France in Saint-Denis tegen Bulgarije (4-1).