Red Flames zitten in vierde pot bij loting EK 2017

België zit bij de loting voor de eindronde van het EK voetbal voor vrouwen in 2017 in Nederland in de vierde en laatste pot. De UEFA maakte vandaag de samenstelling van de potten bekend, zo bericht de KBVB.

De samenstelling gebeurde op basis van de rangschikking (UEFA-coëfficiënt) van de zestien gekwalificeerde landen. Naast België horen Oostenrijk, Rusland en de play-offwinnaar Portugal of Roemenië tot pot 4.



Organisator Nederland vormt met Duitsland, Frankrijk en England de eerste pot. Pot twee bestaat uit Noorwegen, Spanje, Zweden en Zwitserland. In pot drie zitten Denemarken, IJsland, Italië en Schotland.



De Red Flames komen na de loting op 8 november in het Luxor Theater in Rotterdam terecht in een groep met vier landen, met drie tegenstanders uit respectievelijk de potten 1, 2 en 3. De top 2 van de vier groepen plaatst zich voor de kwartfinales.



Het toernooi start op 16 juli met de openingswedstrijd in Utrecht en eindigt met de finale op 8 augustus in Enschede.



Het wordt voor de Red Flames de eerste EK-deelname. De ploeg van bondscoach Ives Serneels kwalificeerde zich vorige maand door tweede te worden in hun voorrondegroep (na Engeland).