Engelsen hopen op Wenger na uitspraken Arsenal-topman

Door: redactie

7/10/16 - 07u12 Bron: AD.nl

In Engeland is de hoop op Arsenè Wenger als nieuwe bondscoach gestegen na uitlatingen van Arsenal-topman Ivan Gazidis. "Arsenal is groter dan Wenger. Arsenal is niet Arsenè Wenger. Deze twee zijn niet hetzelfde", aldus Gazidis tegen The Sun.