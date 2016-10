Een verplichte groepsfoto? Daar hebben Bale en co. helemaal geen zin in (en dat lossen ze zo dan maar op)

Door: redactie

Wales speelde vanavond 2-2 gelijk op het veld van Oostenrijk. De bezoekers kwamen twee keer op voorsprong (eerst via Allen en daarna door een owngoal van Wimmer), maar gaven de bonus telkens uit handen. Arnautovic zorgde er met twee doelpunten voor dat de Welshmen niet met de overwinning gingen lopen.



Voor de aftrap van die partij waren de toeschouwers en de fotografen in het Ernst Happel Stadion getuige van een opvallend beeld. Bale en co. hadden namelijk niet al te veel zin in de verplichte groepsfoto en probeerden het beeldje dan maar te saboteren. Terwijl doelman Hennessey, Chester, Williams en Vokes naar goede gewoonte gingen rechtstaan, besloten de overige zeven spelers er bij te gaan zitten.