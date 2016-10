Buffon: "Mijn houdbaarheidsdatum is bijna verstreken"

Door: redactie

Stoppen wil hij voorlopig niet, maar Gianluigi Buffon weet dat ook voor hem het einde van zijn voetbalcarrière nadert. De situatie rond zijn Spaanse generatiegenoot Iker Casillas doet de 38-jarige doelman van Juventus en het Italiaanse elftal beseffen dat hij in de nadagen van zijn loopbaan zit.

"Onze houdbaarheidsdatum is bijna verstreken, de cirkel van onze voetbalcarrières is bijna rond'', zei Buffon aan de vooravond van de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Italië en Spanje.



Het is voor de keeper van de 'Azzurri' een vreemde gewaarwording dat hij Casillas vanavond niet tegenkomt in Turijn. De 35-jarige Spanjaard ontbreekt in de selectie van bondscoach Julen Lopetegui. Casillas, recordinternational met 167 wedstrijden in de nationale ploeg, moest voor het EK al zijn basisplaats afstaan aan David De Gea en is nu zelfs helemaal uit de selectie verdwenen. "Het is raar om Iker niet meer bij het Spaanse elftal te zien'', aldus Buffon. "Dat betekent dat het voor ons bijna voorbij is.''



Buffon wil als veertigjarige nog naar het WK van 2018 in Rusland. Casillas heeft altijd geroepen dat hij er pas mee ophoudt als Buffon dat ook doet. "Als we allebei stoppen, gaan we een leuke wedstrijd regelen tussen de vrienden van hem en die van mij'', zei de Spanjaard eerder dit jaar.