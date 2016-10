't Is gebeurd: Pro League en KBVB slaan handen in elkaar voor testen met videoref

Door: redactie

5/10/16 Bron: Belga



De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League, die de belangen behartigt van de 24 profclubs, zijn overeengekomen om de videoref in te voeren in het Belgische voetbal. Dat heeft Ludwig Sneyers, gedelegeerd bestuurder van de Pro League, vandaag bevestigd. "We willen in 2016 nog beginnen met offline testen om dan volgend kalenderjaar al met livetesten te starten", zei Sneyers aan persagentschap Belga.

Tijdens de algemene vergadering heeft de Pro League beslist om een overeenkomst met de Wereldvoetbalbond FIFA en de IFAB, het orgaan dat de spelregels in het voetbal beheert, voor het gebruik van de videoref aan te gaan. "In die overeenkomst wordt heel duidelijk voorgeschreven hoe de testen moeten worden uitgevoerd, op welke manier we feedback moeten geven aan de FIFA, welke regels van kracht zijn en welke opleidingen we moeten geven. Van dat protocol mogen we niet afwijken. Op die manier wil de FIFA uniformiteit in de testfases brengen", verduidelijkte Sneyers. "We willen die overeenkomst zo snel mogelijk tekenen, hopelijk deze maand nog. Meteen daarna mogen we starten met offline proeven. We willen in 2016 nog beginnen met offline testen om dan volgend jaar al met livetesten te beginnen. In principe moet je beginnen met vriendschappelijke wedstrijden, maar wij hebben een aanvraag ingediend om in Play-Off II al livetesten te doen. Dat is het streefdoel, ook al is het misschien iets te ambitieus."



Anderhalf miljoen euro

De profclubs keurden vandaag ook reeds een begroting goed voor de testfase van de videorefs. "Later zullen we de begroting maken voor de livetesten, maar daar hangt toch een prijskaartje van anderhalf miljoen euro aan vast. We zijn wel al bezig met de voorbereiding van de operationele fase. De voetbalbond is intussen ook bezig met de nodige voorbereidingen voor de opleidingen van de scheidsrechters, videorefs en operatoren", aldus Sneyers, die veel eensgezindheid opmerkte bij de profclubs. "De gesprekken verliepen goed en vlot. Iedereen was heel enthousiast om zo snel mogelijk met de videoscheidsrechter van start te gaan. België speelt dan ook de rol van pionier. We zullen het achtste land zijn dat de videoref uitprobeert."