Italiaanse topverdediger kraakt, maar breekt (net) niet wanneer hij het over zijn zieke zoontje heeft

Yari Pinnewaert

5/10/16 - 18u33

video Naar aanloop van de WK-kwalificatiewedstrijd van morgen tussen Italië en Spanje, heeft Leonardo Bonucci alle moeite van de wereld gehad om zijn tranen te bedwingen wanneer hij het over zijn zoontje en diens ziekte had.

© getty.

Matteo, het zoontje van Leonardo Bonucci dat in 2014 het levenslicht zag, heeft te kampen met een zeldzame ziekte en vorige maand moest het kleintje al voor de tweede keer geopereerd worden. Vandaar ook dat de 29-jarige verdediger van Juventus, die op zijn plaats gezien wordt als één van de besten ter wereld, het officiële debuut van bondscoach Giampiero Ventura van vorige maand (uit bij Israël, 1-3 winst) aan zich voorbij liet gaan.



"Wat me is overkomen, heeft me sterker gemaakt. Ik wil mijn zoontje en mijn vrouw bedanken, want we hebben samen een erg moeilijk moment moeten doorstaan. En we zullen ook samen blijven vechten tegen die ziekte. Zoiets doet je het échte belang inzien van de zaken. Zo ga je sommige kritieken en gedachten op een andere manier gaan bekijken", stelde een emotionele Bonucci tijdens zijn praatje met de aanwezige pers.



Uiteraard ging het ook over die belangrijke wedstrijd tegen Spanje zelf, al leverde de recente geschiedenis goeie herinneringen op voor de Squadra Azzura: op het EK werden Iniesta & co er namelijk in de achtste finales uitgeknikkerd (2-0). "Het wordt een andere match", weet ook Bonnuci. "Al zullen we er opnieuw alles aan doen om het hen zo moeilijk mogelijk te maken."