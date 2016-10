Glamoureus voetbalkoppel Logan Bailly en Jessica na 14 jaar uit elkaar: "Het gezaag en gezeik werd me te veel"

ANNICK GROBBEN

5/10/16 - 06u20

Logan Bailly en Jessica op het Gala van de Gouden Schoen, intussen twee jaar geleden. © photo news.

Ex-Rode Duivel Logan Bailly (30) en zijn Jessica (38) zijn na veertien jaar uit elkaar. Wég is het grote geld van de gouden jaren in Duitsland, weg zijn de bolides, het verwarmde zwembad en de villa. De gewezen kapster uit Limburg huurt nu een rijhuisje in Genk, werkt bij een fitnesscentrum en rijdt in een oud wagentje. "Maar de luxe die ik als voetballersvrouw heb gekend, mis ik niét", zegt ze fel. "Ik zou misselijk worden van mezelf als dat wel zo zou zijn."

Aan alle mooie liedjes komt een einde, ook aan het liefdesverhaal van Logan Bailly en Jessica Kappert, die met Destiny (12) en Prince (6) twee kinderen hebben. "De liefde tussen ons is op", bevestigt de Limburgse, die een relatie met Bailly begon toen hij in 2002 aan het begin stond van een carrière als keeper bij KRC Genk. "We begrepen elkaar niet meer, na veertien jaar. Vorig jaar zijn we tijdelijk uiteen geweest, maar ik heb dan toch beslist mee te verhuizen naar Schotland, waar Logan nu speelt. Zes maanden ben ik daar gebleven en toen ben ik met de kindjes teruggekeerd."



"En ja, dat is raar, als je gaandeweg beseft dat je niet langer gelukkig bent met de man die je al die jaren doodgraag hebt gezien", vervolgt Jessica. "Er waren nog wel goeie momenten, maar er waren ook veel strubbelingen en discussies. En ik kon er op het einde niet meer tegen, tegen het gezaag en het gezeik. We waren te verschillend geworden. Misschien dat Logan liever niet had gehad dat we uit elkaar gingen, maar ook hij moest toegeven dat het niet meer werkte. Er waren geen gevoelens meer." Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © Joost De Bock.