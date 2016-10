Kroatië kan tegen Kosovo en Finland geen beroep doen op Ivan Rakitic

Door: redactie

4/10/16 - 13u08 Bron: Belga

© ap.

De Kroatische international Ivan Rakitic moet forfait geven voor de WK-kwalificatiewedstrijden in Kosovo (6 oktober) en Finland (9 oktober).

De middenvelder van FC Barcelona sukkelt met een blessure aan de linkerachillespees, zo bevestigt zijn club vandaag. Hij blijft daarom in Barcelona om te revalideren. Wanneer Rakitic weer fit zal zijn, is nog onduidelijk.



Kroatië speelde begin september in zijn eerste wedstrijd in kwalificatiegroep I thuis 1-1 gelijk tegen Turkije. Rakitic scoorde toen vanop de stip.



Ook Luka Modric (Real Madrid) is door een knieblessure overigens out voor het tweeluik Kosovo/Finland.