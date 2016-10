Dzeko en co. trainen in Overijse

Door: Niels Poissonnier

Ook Bosnië is aan zijn voorbereiding op de interland tegen de Rode Duivels begonnen. Bondscoach Mehmed Bazdarevic verwelkomde gisterenmiddag in Brussel zijn 25 internationals, onder wie Milicevic (AA Gent), Cocalic (KV Mechelen), Susic (Genk) en Zukanovic (ex-AA Gent en KV Kortrijk). Momenteel is alleen Milicevic twijfelachtig voor vrijdag. Hij herstelt van een hamstringletsel. Verwacht wordt dat de middenvelder eerstdaags bij de groep aansluit. Sterspeler Edin Dzeko (AS Roma) beperkte zich gisteren - samen met nog een aantal internationals - tot fietsen, nadat hij zondagavond scoorde tegen Inter Milaan (2-1). Zo'n acht jongens trokken wel naar het veld van Overijse, waar Bosnië ook vandaag en morgen achter gesloten deuren traint.