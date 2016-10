Van der Gijp klapt uit de biecht: "Toen vond ik iemand in het kleine slaapkamertje van Waseige"

Door: redactie

4/10/16 - 07u36 Bron: Buurman, wat doet u nu?

René van der Gijp hier met zijn boek 'De Wereld Volgens GIJP' © anp.

In Buurman, wat doet u nu? gaat Cath Luythen elke week op bezoek bij zeven bekende noorderburen. Gisteren werd Nederlands populairste voetbalanalist René van der Gijp aan de tand gevoeld en die had een opvallende primeur in petto. "Op een avond heb ik Robert Waseige, mijn toenmalige trainer bij Lokeren, betrapt in zijn slaapkamer."

René van der Gijp versierde in 1982 een transfer van het Nederlandese Sparta naar Sporting Lokeren. Daar brak de Nederlandse rechtsbuiten helemaal door, al lag hij regelmatig in de clinch met trainer en scheidsrechter. Toch miste hij bij de Waaslanders zelden een minuut en dat had veel te maken met een bijzonder straffe anecdote. "Mijn trainer was Robert Waseige en die belde me 's nachts een keertje op, want ik woonde vlak bij hem. Hij zei dat zijn zekeringen waren gesprongen en in het donker zat. Maar ik wist ook dat hij niet alleen in die flat was. Dat wist ik al langer, maar dat had hij niet door. Dus toen heb ik die zekeringen gemaakt en ben ik direct door het huis gaan zoeken. Toen vond ik inderdaad iemand in het kleine slaapkamertje van hem. Geen idee wat haar naam was of welke kleur haar de dame had. Dat weet ik niet meer."



Meteen het chantagemiddel bij uitstek. "De manager zei tegen mij: God, René. Jij hebt gisteren iets gezien wat voor niemand handig is. Wil je door iets mee? Ga je het gebruiken of..? Ik zeg: ja, zolang ik speel, heb je van mij geen last. Als er dadelijk vervelende dingen gebeuren, heb ik het wel achter de deur. Maar ik heb het nooit moeten gebruiken. Ik heb elke wedstrijd gespeeld en ik ben nooit gewisseld." Waarna Van der Gijp zich afvraagt: "Leeft die man eigenlijk nog, zo'n lieve man."