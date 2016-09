Rangnick: "Nu geen contact met Engelse bond"

Door: redactie

De Duitser Ralf Rangnick heeft naar eigen zeggen deze week geen contact gehad met de Engelse voetbalbond FA over de vacature van bondscoach. De technisch directeur van RB Leipzig bevestigde wel voor de competitiewedstrijd van zijn club tegen FC Augsburg wel dat hij in de zomer met de FA heeft gesproken. "Het was een goed gesprek van twee uur'', zei Rangnick op tv-zender Sky.