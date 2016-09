Mathieu stopt als Frans international na onduidelijke uitsluiting selectie

Door: redactie

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft Jeremy Mathieu uit de selectie gezet voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije (7 oktober) en Oranje (10 oktober). Deschamps gaf geen uitleg voor zijn beslissing. De Franse voetbalbond meldt in een verklaring slechts dat er een onderhoud was tussen bondscoach en speler. Enkele uren later schreef de Franse sportkrant L'Equipe dat Mathieu een punt zet achter zijn carrière als Franse international.

Deschamps heeft Eliaquim Mangala opgeroepen als vervanger voor de Barcelona-verdediger. Mangala (ex-Standard) is dit seizoen door Manchester City verhuurd aan Valencia. Al zou de uitsluiting er volgens de verdediger van Barcelona weinig mee te maken hebben. De officiële verklaring van de 32-jarige Mathieu, die verklaart niet in onmin te leven met Deschamps, luidt dat hij plaats wil maken voor aanstormend talent.



De Franse nationale ploeg zal zich vanaf maandag voorbereiden op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije, op 7 oktober in het Stade de France, en tegen Nederland op 10 oktober in Amsterdam. Na het 0-0 gelijkspel in september op bezoek bij Wit-Rusland, kunnen de Fransen zich geen nieuw puntenverlies permitteren.



Mathieu debuteerde pas op 28-jarige leeftijd voor 'Les Bleus', en speelde sindsdien slechts een handvol interlands. Afgelopen zomer zat de verdediger in de selectie voor het EK in eigen land, maar uiteindelijk moest hij verstek laten gaan met een blessure.