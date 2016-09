Engelse bond wil schandaal zo snel mogelijk onderzoeken

Door: redactie

29/09/16 - 21u38 Bron: ANP

© afp.

De Engelse bond FA hoopt zo snel mogelijk al het materiaal te krijgen dat The Daily Telegraph heeft vergaard over corruptie in het Engelse voetbal. De FA neemt de onthullingen van de krant bijzonder serieus en wil zelf ook onderzoek doen. "We hebben The Daily Telegraph gevraagd om al het beschikbare materiaal vrij te geven'', schrijft de bond vandaag. "Dat moet nog gebeuren.''